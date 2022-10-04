Армяне обстреливают позиции азербайджанских войск
Вечером 5 октября подразделения вооруженных сил Армении c позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Алагеллер Кельбаджарского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
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