ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок для цены продаваемой ею нефти, пишет Bloomberg. Ограничительные меры также коснутся стальной продукции, электроники, химикатов, запчастей для самолетов, предоставления IT-, инженерно-технических и юридических услуг.

Отмечается, что под ограничения не попали алмазы, запрет на покупку которых предлагалось ввести вначале.

«Я приветствую сегодняшнее соглашение стран–членов ЕС по 8-му пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не признаем ни фиктивные референдумы, ни аннексию территорий в Украине», - написала в своем твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщили в Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, санкции запретят морские поставки российской нефти в третьи страны по цене выше оговоренной (так называемого потолка). Ранее ЕС запретил предоставление финансовых и страховых услуг для таких операций, теперь к ним добавлены транспортные. Запреты вступят в силу 5 декабря, когда должно заработать европейское эмбарго.