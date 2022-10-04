Захарова заявила, что ЕС предали союзники

Предложение России о поставке газа по неповрежденной нитке «Северного потока-2» подтверждает непричастность РФ к взрывам на газопроводах, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня вице-премьер России Александр Новак заявил о том, что Москва готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2».

«И после этого кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит наша страна? Понимаю, что осознать правду бывает очень сложно. Но когда-то странам ЕС придется это сделать и признать — их предали союзники», — отметила Захарова.