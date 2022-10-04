Парвиз Шахбазов встретился с саудовским коллегой в Вене

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на мировом рынке нефти и сотрудничестве с Азербайджаном в формате «ОПЕК+». Также был рассмотрен текущий статус строительства Хызы-Апшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт, которая была заложена в январе текущего года. Было отмечено, что этот проект, реализуемый компанией ACWA Power, будет способствовать достижению целей Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики.

Собеседники обсудили и другие направления двустороннего энергетического сотрудничества, представляющие взаимный интерес.