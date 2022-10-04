Суд освободил от конфискации имущество покойного экс-главы Агстафы

Рассмотрен кассационный протест на решение суда в отношении скончавшегося в местах лишения свободы бывшего главы исполнительной власти Агстафы Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова, а также жалобы стороны защиты.

Суд удовлетворил протест прокурора в связи с освобождением от конфискации имущества на 600 тысяч манатов, принадлежавшего Гулиеву.

Как сообщает haqqın.az, в Верховном суде под председательством судьи Таира Кязымова было изменено решение апелляционной инстанции.

Рамизу Татарову же срок сократили до 6 лет.

Отметим, что Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Рамиза Татарова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Решением Гянджинского апелляционного суда Татарову было предъявлено обвинение по статье 313 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Находившийся вместе с ним в заключении бывший глава ИВ Акстафинского района Низамеддин Гулиев был приговорен к 9 годам лишения свободы. В связи с тем, что Гулиев скончался в заключении, уголовное дело было прекращено без оправдательных оснований. Арест на его имущество был снят.