Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана, а затем минутой молчания почтили память героически павших за целостность Азербайджана. Затем состоялось открытие самого барельефа.

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие члены семьи Национального героя, государственные и общественные деятели, ветераны Отечественной войны.

В административном здании Государственного агентства по туризму состоялась церемония открытия барельефа Национальному герою Сардару Сафарову, погибшему во время Первой Карабах ской войны.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в своем выступлении подчеркнул, что барельеф Национального героя, оставившего неисгладимый след в истории – одна из славных страниц и источник гордости для коллектива Госагентства.

Замминистра цифрового развития и транспорта Джавид Гурбанов заявил, что был знаком с Национальным героем Сардаром Сафаровым с детства и поделился своими воспоминаниями.

Глава исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров отметил, что Сардар Сафаров и его соратники являются примером для современной азербайджанской молодежи.

Участники отметили, что с 1994 года улица, на которой установлен барельеф, носит имя Сафарова.

Сардар Сафаров родился 12 августа 1960 года в Кельбаджарском районе. Работал в советских органах милиции, вернувшись в Азербайджан в 1991 году, был назначен оперативным комиссаром Гусарского районного отдела внутренних дел.

25 сентября 1991 года, после нападения вооруженных сил Армении на пассажирский автобус в Аскеранском районе, в следственную группу, прибывшую на помощь, входил старший лейтенант Сардар Сафаров, работавший следователем. Члены следственной группы, возвращавшиеся с места происшествия, подверглись нападению со стороны армянских боевиков недалеко от города Шуша. Сардар Сафаров героически погиб, спасая своих товарищей.

Указом президента Азербайджана от 8 октября 1992 года майору Сардару Мадат оглу Сафарову посмертно присвоена славная награда - звание «Национального героя Азербайджана».

Могила Национального героя находится в Кельбаджарском районе.