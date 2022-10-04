Землетрясение в Иране: пострадало более тысячи человек

Количество пострадавших из-за землетрясения в Иране превысило 1,1 тыс. человек, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

Ранее сообщалось о 580 пострадавших, 135 человек были госпитализированы.

Землетрясение произошло сегодня в 17:51 по местному времени на территории Ирана, в 92 км к юго-западу от станции Нахчыван. В Нахчыванской Автономной Республике толчки ощущались силой до 3-4 баллов.