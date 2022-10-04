Ударит Россия ядерным оружием или нет? Ответит ли Запад? главная тема
Всеобщее нездоровое оживление в связи с вероятным использованием Россией ядерного оружия в войне с Украиной имеет под собой, к сожалению, реальные основания. В кратком виде их сформулировал несколько дней назад в интервью на канале CNN глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, в Москве решение о нанесении ядерного удара принимает «всего один парень» и точно так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, он может принять и другое решение».
Поскольку «один парень» действительно принял за последнее время целый ряд подобных решений, одно другого безумнее, и каждое из которых еще глубже загоняет Россию в экономическое болото, международную изоляцию и исторический тупик, то даже последовательным будет предположить, что новое, окончательно губительное решение может быть принято. В первую очередь, потому, что ему немыслимо будет смириться с поражением в Украине, а других способов показать силу не останется.
Конечно, мир, который зависит от того, попадет ли вожжа под хвост одному единственному человеку, весьма неуютен, и сложившаяся ситуация ставит не только перед Западом, но и перед остальным человечеством вопрос, что и как нужно сделать, чтобы эту ситуацию изменить. Ядерные неприятности, как известно, невозможно изолировать в рамках одной страны, а сам факт применения этого оружия впервые с 1945 года просто выпустит демона из давно и надежно, казалось, закупоренного кувшина.
Таким образом, примени Россия ЯО, это станет не только и не столько проблемой Украины, сколько остальной планеты и, разумеется, в первую очередь стран НАТО во главе с США, в которых Кремль видит своих главных врагов. В некотором извращенном смысле Украине как потенциальной жертве государственного ядерного терроризма даже выгодно, чтобы Путин сорвался, поскольку косвенное участие Запада в войне сразу поставит Россию перед лицом многократно и качественно превосходящего противника. Разгром российской военщины, на который у самой Украины могут уйти многие месяцы, может быть произведен в считанные дни и недели, за чем с высокой вероятностью последует смена политического руководства в Москве.
Есть два главных вопроса в этой связи: как именно ответит НАТО, если Путин рискнет прибегнуть к последнему, ядерному аргументу, и не последует ли за этим эскалация, которая приведет к обмену ударами стратегическим ядерным оружием, гибельным для всего человечества. Очевидно, эти два аспекта между собой связаны: ответ должен быть таким, чтобы максимально воспрепятствовать переходу к взаимному уничтожению.
Может ли НАТО не ответить? Нет, не может. Это будет воспринято как слабость перед лицом шантажиста и поощрение новых требований и угроз с его стороны. То есть, пропустив ход, Запад ничего не выигрывает, зато подвергается уже непосредственному риску, который сейчас сосредоточен на «вынесенной вовне» территории Украины. Украина представляет собой как бы дополнительную ступень в лестнице эскалации, которая позволяет применить необходимые профилактические средства на такт раньше, чем полновесная опасность нависнет над врагами Путина – мировыми тяжеловесами.
Есть одна вещь, по поводу которой бессмысленно строить предположения: каким образом и в каких масштабах последует ответ? Какое соотношение в нем будет военной составляющей и прочих факторов сильного воздействия?
Именно неизвестность является важной характеристикой по-настоящему убийственному ответу, когда неясно, откуда и чего именно ожидать. Все обсуждаемые нынче варианты – лишь беллетристика, фантазии, которые, может, в чем-то совпадают с имеющимися стратегическими заготовками, а, может, и вовсе не имеют ничего общего с тем, что предстоит пережить России, если она, следуя безумной воле своего лидера, зайдет за обозначенные пределы.
Сейчас представители военного и разведывательного сообщества Запада неизменно отвечают, что признаков подготовки к использованию ядерного оружия Россией не наблюдается. Наверняка ведется самое тщательное отслеживание телодвижений соответствующих российских структур и ответственных лиц. В связи с чем нельзя не задаться еще одним вопросом: а станут ли вообще дожидаться, пока Путин «нажмет кнопку»?
Как показала история с подготовкой вторжения в Украину, все профилактические предупреждения о том, что Западу известны планы нападения, и лучше бы это нападение не предпринимать, на российского президента нисколько не подействовали. Если появятся признаки подготовки ядерного удара, не исключено, никто уже не станет грозить России карами, которые последуют после, а просто будут запущены профилактические меры до…
Случись нечто подобное до 24 февраля 2022 года, никакой войны бы не последовало. Возможно, соответствующий урок усвоен теми людьми, которые в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и других союзных столицах ответственны за принятие сложных решений.
Пока же не имеет смысла накручивать собственные нервы. Для их успокоения полезно смотреть за картой Украины, на которой каждый день появляются все новые освобожденные населенные пункты. Чему еще учит украинский урок: Россия не знает, что делать, когда натыкается на ожесточенное сопротивление, теряется и отступает. Вот, собственно, и весь рецепт укрощения «страшного парня»…