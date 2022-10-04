Леонид Швец, автор haqqin.az 22:34

Всеобщее нездоровое оживление в связи с вероятным использованием Россией ядерного оружия в войне с Украиной имеет под собой, к сожалению, реальные основания. В кратком виде их сформулировал несколько дней назад в интервью на канале CNN глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, в Москве решение о нанесении ядерного удара принимает «всего один парень» и точно так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, он может принять и другое решение».

Поскольку «один парень» действительно принял за последнее время целый ряд подобных решений, одно другого безумнее, и каждое из которых еще глубже загоняет Россию в экономическое болото, международную изоляцию и исторический тупик, то даже последовательным будет предположить, что новое, окончательно губительное решение может быть принято. В первую очередь, потому, что ему немыслимо будет смириться с поражением в Украине, а других способов показать силу не останется. Конечно, мир, который зависит от того, попадет ли вожжа под хвост одному единственному человеку, весьма неуютен, и сложившаяся ситуация ставит не только перед Западом, но и перед остальным человечеством вопрос, что и как нужно сделать, чтобы эту ситуацию изменить. Ядерные неприятности, как известно, невозможно изолировать в рамках одной страны, а сам факт применения этого оружия впервые с 1945 года просто выпустит демона из давно и надежно, казалось, закупоренного кувшина. Таким образом, примени Россия ЯО, это станет не только и не столько проблемой Украины, сколько остальной планеты и, разумеется, в первую очередь стран НАТО во главе с США, в которых Кремль видит своих главных врагов. В некотором извращенном смысле Украине как потенциальной жертве государственного ядерного терроризма даже выгодно, чтобы Путин сорвался, поскольку косвенное участие Запада в войне сразу поставит Россию перед лицом многократно и качественно превосходящего противника. Разгром российской военщины, на который у самой Украины могут уйти многие месяцы, может быть произведен в считанные дни и недели, за чем с высокой вероятностью последует смена политического руководства в Москве.

Есть два главных вопроса в этой связи: как именно ответит НАТО, если Путин рискнет прибегнуть к последнему, ядерному аргументу, и не последует ли за этим эскалация, которая приведет к обмену ударами стратегическим ядерным оружием, гибельным для всего человечества. Очевидно, эти два аспекта между собой связаны: ответ должен быть таким, чтобы максимально воспрепятствовать переходу к взаимному уничтожению. Может ли НАТО не ответить? Нет, не может. Это будет воспринято как слабость перед лицом шантажиста и поощрение новых требований и угроз с его стороны. То есть, пропустив ход, Запад ничего не выигрывает, зато подвергается уже непосредственному риску, который сейчас сосредоточен на «вынесенной вовне» территории Украины. Украина представляет собой как бы дополнительную ступень в лестнице эскалации, которая позволяет применить необходимые профилактические средства на такт раньше, чем полновесная опасность нависнет над врагами Путина – мировыми тяжеловесами. Есть одна вещь, по поводу которой бессмысленно строить предположения: каким образом и в каких масштабах последует ответ? Какое соотношение в нем будет военной составляющей и прочих факторов сильного воздействия?

Именно неизвестность является важной характеристикой по-настоящему убийственному ответу, когда неясно, откуда и чего именно ожидать. Все обсуждаемые нынче варианты – лишь беллетристика, фантазии, которые, может, в чем-то совпадают с имеющимися стратегическими заготовками, а, может, и вовсе не имеют ничего общего с тем, что предстоит пережить России, если она, следуя безумной воле своего лидера, зайдет за обозначенные пределы. Сейчас представители военного и разведывательного сообщества Запада неизменно отвечают, что признаков подготовки к использованию ядерного оружия Россией не наблюдается. Наверняка ведется самое тщательное отслеживание телодвижений соответствующих российских структур и ответственных лиц. В связи с чем нельзя не задаться еще одним вопросом: а станут ли вообще дожидаться, пока Путин «нажмет кнопку»?