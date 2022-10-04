В иранских дронах-камикадзе нашли американские чипы

Группа украинских инженеров исследовала один из сбитых иранских дронов-камикадзе «Shahed-136», которыми Россия атакует территорию Украины, и обнаружила в его конструкции американские компоненты, сообщил инициатор проекта создания украинского беспилотника «Довбуш» Владимир Яценко.

Он разместил на своей странице в Facebook фотографию устройства цифровой радиосвязи дрона и поделился выводами инженеров.

«На центральном процессоре хоть и затерта маркировка, но определенные признаки стопроцентно указывают, что это мощный чип производства Altera/Intel», - сообщил Яценко.

При этом украинский специалист считает, что устройство, используемое в иранских дронах, атакующих Украину, спроектировано специалистами, которые проходили обучение в США.