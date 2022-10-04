Убийцам сумгаитского маклера вынесен суровый приговор

Как сообщает haqqin.az, два года назад – 18 декабря 2020 года в Сумгаитский городской отдел полиции поступила информация об исчезновении 41-летнего Ханали Амирова, жителя Сумгаита. Следователями было установлено, что Амирова убили.

В ходе следствия выяснилось, что Ханали Амиров, больше известный как «Аваз», работал маклером в поселке Тагиева города Сумгаит. У покойного были нормальные отношения с будущими убийцами. Так, некоторое время назад при посредничестве Амирова был продан дом, принадлежавший отцу Юсифа Рагимова. Но Техран Рашидов, дядя Юсифа, задолжал маклеру 1100 манатов. Чтобы избавиться от долга, он предложил своему племяннику-наркоману убить Амирова.

План составили следующий: сначала Рагимов пригласил маклера на застолье, позже к ним присоединился Рашидов. Во время застолья Рагимов сказал Амирову, что хочет арендовать квартиру. Когда мужчины вместе отправились осматривать квартиру, Рагимов несколько раз ударил подвыпившего маклера тяжелым предметом по голове, от полученных ударов мужчина скончался. Тело маклера убийцы завернули в ковер и положили в автомобиль Рашидова, привезли к заднему двору средней школы №19 поселка, бросили в подвал и, чтобы скрыть преступление, облили бензином и подожгли.

15 марта прошлого года дядю и племянника задержали. Юсиф Рагимов во всем признался и рассказал следователям, где были спрятаны останки убитого маклера. Он признал себя частично виновным в предъявленном ему обвинении. В своих показаниях Рагимов указал, что знал Амирова 10 лет: «Ханали жил один. Мы с Техраном пошли в его офис. В коридоре я нанес Ханали несколько ударов. Ханали упал. Убедившись, что он мертв, я взял из его кармана 200 манатов. Я предложил бросить тело Амирова в подвал здания школы. Бросили труп и подожгли».