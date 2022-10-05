Обнародованы личности оправданных по «Тертерскому делу»

Стали известны имена и звания 18 человек, чьи уголовные дела по «Тертерскому делу» были прекращены в связи с их реабилитацией, сообщил АПА адвокат Расул Джафаров.

По словам адвоката, эти лица были осуждены по различным статьям. После возобновления расследования по «Тертерскому делу» была доказана их невиновность: полковник-лейтенант Сеймур Хидаятов; полковник-лейтенант Рамин Мустафаев; майор Эльшан Хамыев; майор Джавид Агаев; капитан Эльмар Аллахвердиев; капитан Эльвин Халилов; капитан Зия Гурбанов; капитан Саддам Гулиев; капитан Башир Мамедов; старший лейтенант Эльвин Рафиев; старший лейтенант Сабир Алиев; старший лейтенант Юсиф Асадов; лейтенант Асад Манджанов; прапорщик Тураб Керимов; сверхсрочник Замиг Сафаров; сверхсрочник Реджаб Теймуров; сверхсрочник Бахруз Новрузов; сверхсрочник Эюб Мамедов.

Несколько дней назад Верховный суд отменил последнее кассационное решение в отношении еще 18 человек, обвиняемых по «Тертерскому делу», направив на повторное рассмотрение.