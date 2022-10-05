Зеленский сообщил об освобождении трех населенных пунктов в Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении сообщил об освобождении населенных пунктов Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка в Херсонской области.
Также украинский лидер прокомментировал использование российскими войсками иранских дронов-камикадзе.
«Это всё равно уже ничем вам не поможет, вы уже проиграли», - сказал Зеленский.
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