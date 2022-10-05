Зеленский сообщил об освобождении трех населенных пунктов в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении сообщил об освобождении населенных пунктов Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка в Херсонской области.

Также украинский лидер прокомментировал использование российскими войсками иранских дронов-камикадзе.

«Это всё равно уже ничем вам не поможет, вы уже проиграли», - сказал Зеленский.