ЕС в ближайшие дни запустит миссию по подготовке украинских военных

В середине октября ЕС планирует запустить миссию по подготовке украинских военных, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«На следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября, я надеюсь, мы сможем формально запустить нашу тренировочную миссию для ВС Украины», - написал Боррель в своем блоге.

При этом он заявил о готовности Евросоюза добиваться дипломатического решения конфликта в Украине.

«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», - добавил он.