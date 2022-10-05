Группировке россиян на Херсонском направлении конец, это последние элитные российские части, заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, которого цитируют российские СМИ.

«У меня есть данные по их группировке. У них почти 2500 убитых за месяц. Где-то из 25 тысяч, которые там были, каждый десятый убит плюс раненые. Остальные – недоевшие и деморализованы. Это последние элитные российские части. Штурмовая пехота», - заявил он.