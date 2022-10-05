В России умер последний носитель алеутского языка
На Камчатке скончался последний носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщают местные СМИ.
Яковлеву было 86 лет, он жил в селе Никольское на острове Беринга в архипелаге Командорские острова. Российскими диалектами алеутского языка в последние годы владели только два человека. Вера Тимошенко, которая владела беринговским диалектом, скончалась в 2021 году в возрасте 93 года.
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