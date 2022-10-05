Драка в бакинской школе стоила работы директору

Уволен и.о. директора средней школы № 112 в Сабунчинском районе столицы, написала руководитель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде на своей странице в Facebook.

На днях в Баку в школе № 112 было записано видео, изображающее физическое насилие в отношении учащегося. На кадрах видно, как один ученик бьет другого в классной комнате, а третий записывает это на телефон. Видео было опубликовано в социальных сетях и вызвало недовольство сотен пользователей.

В пресс-службе МВД заявили, что ведут расследование по факту. В Управлении образования Баку также сообщили, что расследуют инцидент.