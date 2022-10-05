Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 02:30

О необходимости создания Зангезурского коридора президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сразу после победы в 44-дневной войне, однако данный проект до сих пор вызывает острые дискуссии. Позиции Азербайджана и Армении в этом вопросе не просто расходятся, а отличаются кардинально. Кроме того, есть и третья сторона, мнение которой нельзя не учитывать, – Россия.

Оверчук: бла-бла-бла Баку свою позицию обозначил с первого же дня: коридор должен быть независимой транспортной артерией и иметь международный статус; если же коридор будет находиться под контролем армянской стороны, то Азербайджан будет контролировать Лачинский коридор, проходящий по его территории. В Ереване на этот счет четкой официальной позиции нет: правительство Пашиняна, как хамелеон, меняет свою точку зрения, уступая то требованиям уличных масс, то давлению со стороны международных институтов, тем самым умышленно затягивая процесс. Россия, в свою очередь, всегда заявляла, что отстаивает принцип суверенитета сторон и поддерживает позиции лидеров трех стран, сформулированные в заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. И вот недавно в интервью «Российской газете» вице-премьер РФ Алексей Оверчук внес некоторую ясность в этот уже начинающий надоедать азербайджанской стороне вопрос. По его словам, на переговорах вице-премьеров России, Армении и Азербайджана ни о каком «экстерриториальном коридоре», который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет одной из сторон, речи не идет и идти не может. Решением глав государств учреждена Рабочая группа под совместным председательством заместителей глав правительств Азербайджана, Армении и России. Цель Рабочей группы заключается в восстановлении экономических и транспортных связей в регионе, и достижение этой цели станет решающим шагом к тому, чтобы Южный Кавказ эволюционировал из очага напряженности в регион стабильности и экономического процветания.

Открытые транспортных коммуникаций приведет к развитию торговых и гуманитарных связей, позволит соседям общаться друг с другом, что, несомненно, станет лучшим лекарством для исцеления давних ран, имеющихся в регионе. Но в открытии этих дорог заинтересована и Россия. Как отметил Оверчук, «на всём протяжении они будут проходить по территориям дружественных нам стран и выходить на дружественные нам страны». С дружественными странами всё более или менее ясно, но следующее выражение российского вице-премьера трудно истолковать однозначно. Кто же они, присутствующие в регионе? А заявил он следующее: «Важно видеть главное – никому из присутствующих в регионе конфликт не нужен, все заинтересованы в развитии коммуникаций и хотят участвовать в этом процессе». Но не понятно, кто эти присутствующие, ограничивается ли их число только конфликтующими сторонами и Россией? Ведь нельзя забывать и о Западе, не говоря о ближайших соседях – Турции и Иране. Кстати, последний каждое упоминание о коридоре встречает буквально в штыки. Стоит процессу немного сдвинуться с мертвой точки, как Иран начинает стягивать войска к границе Азербайджана. Хороша заинтересованность!

На словах Тегеран заботится о безопасности ирано-армянской границы, но истинные его цели известны всем, и главная из них – воспрепятствовать сближению тюркских стран. Так не это ли имеет ввиду Оверчук, утверждая, что трехсторонняя Рабочая группа не может работать без учета событий, происходящих между Арменией и Азербайджаном? Каждое обострение обстановки на границе тормозит переговорный процесс. Каждое использование неприемлемой для одной из сторон терминологии тормозит переговорный процесс. И каждый раз, когда в обсуждение вклиниваются, пусть и с добрыми намерениями, новые участники, процесс тоже затормаживается, ведь в этом случае наступает пауза в переговорах и приходится ждать, когда все успокоятся и ситуация немного прояснится. И Азербайджан, и Армения понимают: конфликтуя с соседями, мира и процветания достичь невозможно. Ни одна из сторон не хочет воевать, но на текущее время уровень напряженности и взаимного недоверия таков, что любые неосторожные действия каждой из сторон могут иметь нежелательные последствия. Оверчук отмечает, что за неполные два года проделана большая работа, в результате которой участники переговоров пришли к пониманию путей, следование которым приведет к деблокированию региона. Однако приступать к строительству дорог можно только после того, как стороны четко определят правовой режим пересечения границы между странами и движения по этим дорогам. Выработан принцип, согласно которому суверенитет над дорогой закрепляется за той страной, по чьей территории она проходит. Иными словами, если дорога проходит по армянской территории, то это армянская дорога, если по азербайджанской – то азербайджанская. Это означает, что для въезда по деблокированным или новым дорогам на территорию Армении из Азербайджана будут осуществляться такие же меры пограничного и паспортного контроля, как, допустим, при въезде в Армению из Ирана. Аналогичный паспортный контроль будет и при въезде из Армении в Азербайджан. Кроме того, обсуждаются вопросы, связанные с тем, будут ли данные дороги платными и каким образом будет обеспечиваться безопасность граждан, транспортных средств и грузов. Сами переговоры завершатся только тогда, когда появится уверенность, что все правовые аспекты учтены и никто не станет трактовать достигнутый результат как победу над противоположенной стороной.

И в Армении не все так поняли Так думает российский вице-премьер, но не армянская сторона. Как отмечает политолог Теван Погосян, в рамках комплементарной внешней политики во время российско-грузинского конфликта удалось сохранить армяно-грузинские отношения на высоком уровне; в период жесткой конфронтации между США и Ираном так же удавалось в определенной степени развивать отношения с американцами.