WhatsApp – инструмент слежки за его пользователем

«Неважно, являетесь ли вы самым богатым человеком на земле – если на вашем телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из каждого приложения на вашем устройстве доступны, – Джефф Безос узнал об этом в 2020 году. Вот почему я удалил WhatsApp давным-давно. Сама его установка – бэкдор в ваше устройство... Вы можете пользоваться любыми мессенджерами, которые вам нравятся. Просто держитесь подальше от WhatsApp – он уже 14 лет является инструментом слежки», - рассказал он в своем обращении.