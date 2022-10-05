Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:10

Араик Арутюнян, глава сепаратистского режима, действующего на территориях Азербайджана, подконтрольных российским миротворческим силам, предложил осевшему в Ханкенди армянскому миллиардеру Рубену Варданяну должность «госминистра». Ранее Варданян отказался от российского гражданства. Пост «государственного министра» соответствует статусу «главы правительства» сепаратистского режима в Ханкенди. Арутюнян заявил, что, если Варданян примет предложение, ему будут предоставлены широкие полномочия для «принятия и реализации решений».

Сам Варданян предпочел обдумать предложение. «Нужно время для консультаций и проработки», - уточнил он в интервью российскому телеканалу РБК. Бизнесмен сказал, что необходимо проанализировать, поможет ли принятие такого шага «спасению Арцаха как субъекта». По словам Варданяна, это может произойти, если предложение о вступлении в данную «должность» будет исходить не только от Арутюняна, но и «от общества в целом». Позднее Варданян написал пост в Instagram, в котором сообщил, что будет готов принять предложение «в том случае, если будет располагать масштабной поддержкой тех подходов и решений, которые мы будет предлагать». «В ближайшие дни я продолжу обсуждение с людьми, после чего смогу принять ответственное решение», - добавил он. Рубен Варданян, занимающий 116-е место в списке богатейших людей России, в начале сентября появился под древним платаном Тенгри возле поселка Красный базар Ходжавендского района и распространил оттуда видеообращение. Он заявил, что отказывается от российского гражданства ради «спасения Карабаха» и будет основывать свою дальнейшую деятельность на этой миссии. Миллиардер призвал армян мира присоединиться к «спасению Карабаха». Уже тогда появились сообщения о том, что Варданян займет должность «госминистра» в Ханкенди. В дальнейших планах миллиардера может быть и пост премьер-министра Армении. С этой точки зрения должность «госминистра» в Карабахе необходима Варданяну, как плацдарм для последующего прихода к власти в Армении. По большому счету, «НКР» являлась плацдармом для лидеров карабахского клана в борьбе за высшую политическую власть в Ереване. В Армении Варданяна связывают с партией «Страна для жизни». Эта партия не представлена в парламенте, но сумела добиться определенных успехов на региональных выборах.

Источник, близкий к правительству Армении, сообщил газете «Коммерсантъ» на условиях анонимности, что в армянском обществе существует высокий спрос на альтернативную политическую силу. По его словам, после войны 2020 года в республике сложилась парадоксальная ситуация, когда действующая власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном не пользуется полноценной поддержкой общества, но все равно побеждает в ходе большинства выборов, поскольку оппозиция в лице прежних руководителей страны воспринимается населением в еще более негативном свете. «Публично Варданян дистанцировался от армянской политики, целенаправленно уехал в Карабах и заявил о намерениях работать там, однако это вполне может стать промежуточным этапом, учитывая его репутацию в Армении, международные связи и, конечно, спрос на альтернативу», - считает информированный собеседник «Ъ». При этом он отметил, что следующие парламентские выборы в республике должны состояться в 2026 году, поэтому идти сразу в армянскую политику сейчас означало бы создать дополнительное напряжение в стране, которая и так проходит через непростой этап. Между тем директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян считает, что в нынешней ситуации занятие должности в Карабахе можно расценивать скорее как «удаление от политической системы Армении», поэтому конкретно сейчас перспективы появиться в армянской политике у Рубена Варданяна не прослеживаются. Абсолютно противоположное мнение высказывает научный сотрудник возглавляемого Искандаряном института Грант Микаелян. В интервью РБК он заявил, что у Варданяна есть шанс прийти к власти в Армении. По его словам, в стране есть потребность в сильной политической фигуре. Потому что ни оппозиция, ни власть не отвечают запросам общества.