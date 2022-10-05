Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 03:30

Центральное телевидение Китая сообщило, что суд приговорил Фу Чжэньхуа, бывшего министра юстиции Китая и экс-заместителя главы Министерства общественной безопасности Китая, к смертной казни. Отсрочка от исполнения приговора составит два года. В нынешнем месяце, если конечно не произойдет ничего экстраординарного в российско-украинском конфликте, главным событием мировой политики станет XX съезд Коммунистической партии Китая, который откроется 16 октября. Сейчас внимание наблюдателей сосредоточено вокруг одного вопроса – продлятся ли на этом съезде полномочия Си Цзиньпина еще на пять лет, до 2027 года.

Делегаты избраны, позиции разных групп в китайской компартии определены, Китай и мир в ожидании новостей из Пекина – но борьба с коррупцией в КНР не затихает даже в преддверии этого важного события. Только за три дня, с 29 сентября по 1 октября были арестованы несколько «больших тигров», как называют в Китае коррумпированных высокопоставленных чиновников и партийных руководителей. Здесь и генеральный директор китайского телекоммуникационного гиганта China Unicom, и два вице-губернатора провинций, и главный прокурор Шанхая, и депутаты, и судья, и заместитель председателя Народного правительства Тибетского автономного района. Что лишний раз подчеркивает – борьба с коррупцией чистит все ветви китайской власти. Одним из достижений Си Цзиньпина как лидера Китая стало сокращение разрыва между политической риторикой и политической реальностью – и чистка аппарата от коррупционеров – та сфера, где это заметно более всего. Председателю Си, в отличие от его предшественников, удалось добиться того, что цепочка «украл-пожировал-в тюрьму» работает без перерывов и выходных.

Теперь на этот конвейер попал и 67-летний Фу Чжэньхуа, который считался одним из активных борцов с коррупцией. В 2010 он возглавил полицию Пекина, в 2013 занял пост заместителя министра общественной безопасности КНР, с 2018 по 2020 годы возглавлял министерство юстиции Китая. Работал, что называется, с огоньком, был одним из руководителей разработки бывшего главы службы безопасности Китая Чжоу Юнкана, закончившейся арестом последнего. Всюду его хвалили и предрекали более ответственные должности. Пока не выяснилось, что, начиная с 2005 года, он постоянно брал взятки, накопив за эти годы только наличными 16,5 миллионов долларов. Причем, он ведь не только деньгами брал, но и подарками, и долями в бизнесе. В обвинительном заключении по его делу, в частности, говорится: «В ходе расследования выяснилось, что Фу Чжэньхуа полностью утратил принцип партийности, обладал крайне раздутыми политическими амбициями, в погоне за прибылью проводил спекулятивные операции и обманывал центральное правительство. Кроме того, он формировал группы приближенных, активно используя их в своих преступных интересах».