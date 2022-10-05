Северная Корея снова грозит миру баллистическими ракетами

Одна из ракет пролетела 350 километров на максимальной высоте 80 километров, вторая – 800 километров при высоте максимум 60 километров. Запуски также подтвердили в правительстве Японии.

Северная Корея продолжила серию ракетных испытаний. В четверг, 6 октября, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Южнокорейские вооруженные силы назвали такие действия "серьезной провокацией" и заявили, что это "угрожает не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и международному сообществу". Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неоднократные запуски ракет Северной Кореей в течение короткого промежутка времени "абсолютно неприемлемыми".

4 октября в ходе серии испытаний в пятый раз за 10 дней обладающая ядерным оружием Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря, но впервые за пять лет траектория полета снаряда прошла над территорией Японии. После пуска северокорейской ракеты в Стране восходящего солнца сработала экстренная система оповещения. Японские власти порекомендовали жителям северных районов страны спуститься в укрытия и временно остановили движение поездов на севере Японии.

В ответ США и Южная Корея провели 5 октября по два испытательных запуска ракет класса земля-земля.

Reuters отмечает, что запуск ракет в четверг произошел примерно через час после того, как Северная Корея осудила США в связи с обращением в Совет Безопасности ООН. Пхеньян заявил, что считает запуски ракет мерой противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, полагая, что маневры усиливают напряженность в регионе.

КНДР также осудила Соединенные Штаты в связи с передислокацией авианосца USS Ronald Reagan к восточному побережью Корейского полуострова. До этого судно впервые за четыре года прибыло к Южной Корее и приняло участие в совместных морских маневрах южнокорейских и американских войск.