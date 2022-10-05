Армия РФ, отступая, оставляет тела своих военных на поле боя. Об этом говорится в репортаже Associated Press из Лимана Донецкой области, освобожденном недавно Вооруженными силами Украины.

В материале издания говорится, что из-за наступления ВС Украины российские войска покинули украинский город так быстро, что не забрали тела своих убитых на улицах.

Репортеры Associated Press в Лимане увидели по меньшей мере 18 тел российских солдат, все еще лежавших на земле.