Американские эксперты: кульминация наступления украинцев еще впереди

Украинское контрнаступление, начавшееся в Харьковской области, еще не достигло кульминации и активно продвигается в Луганскую область, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

ISW напоминает, что после потери в начале сентября большей части оккупированных территорий в Харьковской области россияне не смогли закрепиться на естественных рубежах, реках Оскол и Северский Донец. В результате украинцы очистили восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него – а дальше перед ними таких препятствий нет.

Продолжающееся на северном и южном направлениях контрнаступление ВСУ, вероятно, вынуждает Кремль отдавать приоритет защите одного района операций в ущерб другому, что потенциально повышает вероятность успеха Украины в обоих районах, пишут эксперты ISW в новой сводке.

"Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которую украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области", - пишут аналитики ISW.

Кроме того, по их предположению, то, что украинцы одновременно ведут наступление и на юге, заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше – и в итоге растет вероятность успеха украинцев и там, и там.