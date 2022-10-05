Распространенная 5 октября информация о якобы обстреле позиций армянских вооруженных сил подразделениями азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберного оружия является очередной дезинформацией армянской стороны. Такое заявление сделало сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сообщению военного ведомства, накануне вечером именно армянская сторона с направления населенного пункта Истису Басаркечарского района обстреляла из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана отмечает, что подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры лишь против совершенных Арменией провокаций.

Ответственность за очередное обострение ситуации полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении, указывает ведомство.