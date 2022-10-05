На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Гарадагского района Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с сигналом на место происшествия была привлечена мобильная группа по очистке от мин Службы спасения особого риска (ССОР) МЧС. После предпринятых совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности на территории был проведен осмотр места. Выяснилось, что обнаруженный боеприпас – пригодный для использования 85-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Снаряд был вывезен с территории специалистами Службы для последующего обезвреживания. При повторном осмотре места происшествия и прилегающей территории каких-либо опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.