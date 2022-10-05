Россия обстреляла Запорожье, Харьков, Днепропетровскую и Хмельницкую области

По Запорожью за ночь было выпущено семь ракет, погибли как минимум два человека, среди пострадавших трехлетняя девочка. Еще пять человек, по предварительным данным, находятся под завалами, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

В ночь на 6 октября российские военные также обстреляли Харьков и Днепропетровскую область. «Враг обстрелял инфраструктурный объект. На месте «прилета» сейчас пожар», - написал мэр Харькова Игорь Терехов. О пострадавших пока не сообщается.

По Хмельницкой области на западе Украины тоже нанесен удар, сообщил губернатор Сергей Гамалий. Подробности не сообщаются.

В Никопольском районе под обстрел попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По предварительной информации, никто не пострадал.