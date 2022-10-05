Инцидент на бакинском железнодорожном вокзале

Сегодня утром на Бакинском железнодорожном вокзале произошел инцидент между пассажирами и сотрудниками ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Местные СМИ сообщили, что пассажиры поезда Сумгаит - Баку выразили недовольство переполненными поездами, большим интервалом между скоростными поездами, неработающей системой вентиляции в поездах. По предварительным данным, полиции пришлось вмешаться в инцидент.

СМИ отмечают, что отмена поезда Сумгаит - Хырдалан - Баку, который некоторое время назад курсировал с 07:45, привела к загруженности в этом направлении.