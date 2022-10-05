В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что на учениях, проводимых на военно-морской базе Аксаз, военнослужащие двух стран выполнят задачи по отработке наземной и морской тактики, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Согласно плану, участники учений будут выполнять индивидуальные и групповые тактические стрельбы, осуществлять рейды в смешанных группах, задачи по подводному плаванию с использованием специальных дыхательных аппаратов в море в дневных и ночных условиях и другие задачи. Учения продлятся до 14 октября.