Токаева выдвинули кандидатом в президенты от правящей партии Казахстана

«Мы не должны возвращаться в прошлое. Масштабные изменения должны иметь свое законное продолжение. А для достижения великой цели и идеалов, стоящих перед государством, нам нужен достойный лидер. Поэтому в качестве кандидата в президенты предлагаю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», – предложил Кошанов на съезде партии.

Делегаты съезда единогласно поддержали кандидатуру Токаева.

Съезд партии «Аманат» проходит в Астане. В нем принимают участие 1,2 тыс. человек.