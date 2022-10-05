Виновников диверсии на «Северном потоке» будут искать с помощью «прослушки» моря

«Нам известно об утечках из трубопроводов Nord Stream. Мы готовы оказать поддержку и помощь в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, если это необходимо», – сказала представитель ВМС США капитан Тамара Лоуренс.

Военно-морские силы США решили прослушать подводные записи во время взрывов на газопроводах «Северный поток» 1 и 2, которые сделали Швеция и Дания, чтобы выяснить причину произошедшего, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

У США есть самые передовые технологии чтения «гидроакустических сигнатур» – уникальных подводных звуков. По словам источника, анализ звуков может стать ключевой частью расследования, дополнив то, что найдут подводные исследователи. Спутниковые снимки, которые были сделаны за несколько дней до взрывов, скорее всего, будут бесполезны, говорят официальные лица.

Однако при анализе аудиозаписей все будет зависеть от их качества. Какое оно – пока неясно. Эксперты Шведской национальной сейсмической сети (SNSN) уже передали сейсмические записи США. Однако это не то же самое, что высококачественные записи гидролокатора. Предстоящий анализ будет строиться на обширной библиотеке различных звуковых сигналов, которые характерны для подводных лодок, торпед и судовых двигателей.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» 1 и 2 произошли в конце сентября. Они повредили три из четырех ниток газопроводов. Причины повреждения до сих пор неизвестны.