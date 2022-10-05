Иностранным военным атташе показали массовое захоронение в Эдилли

Военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Ходжавендский район и осмотрели обнаруженное в селе Эдилли массовое захоронение.

Report передает, что сотрудники соответствующих госучреждений проинформировали военных атташе о найденных останках и предстоящих работах.

Было отмечено, что обнаружены останки 12 человек, предположительно, азербайджанских военнослужащих, руки и ноги которых перед смертью были связаны проволокой. Сообщается, что под обнаруженными останками могут находиться еще останки.