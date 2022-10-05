Пашинян отправился в Прагу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Прагу, сообщили армянские СМИ.
В Праге сегодня состоится саммит лидеров Европейского политического сообщества.
В столице Чехии в четверг запланирована четырехсторонняя встреча президентов Азербайджана и Франции - Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона, председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.