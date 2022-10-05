В Таиланде полицейский ворвался в детский центр и убил 34 человека

В Таиланде полицейский, которого уволили накануне, ворвался в Центр развития детей в городе Нонг Буа Лампху и открыл стрельбу, в результате чего погибли как минимум 34 человека, из них 22 - дети, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

После этого стрелок пытался скрыться на пикапе и покончил с собой.

По данным Bangkok Post, у бывшего полицейского было огнестрельное оружие и нож.