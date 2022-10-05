Генпрокурор: проармянские страны пытаются оказать давление на Азербайджан

Генпрокуратура Азербайджана создала специальную следственную группу для расследования видеозаписей с якобы расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских солдат, в то время как в Армении не расследовали ни одного подобного факта, заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе совместного брифинга Генпрокуратуры и МИД на тему преступлений, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в отношении Азербайджана с 1988 года по настоящее время.

По его словам, тем не менее некоторые страны игнорируют эти факты, что свидетельствует о политике двойных стандартов в отношении Азербайджана.

«Нас волнует поведение некоторых посольств, а также государств. Явно видны двойные стандарты. Почему-то никто не задается вопросом, почему в Армении не провели расследование ни по одному подобному факту в отношении азербайджанских военнослужащих. Азербайджан же всегда изучал подобные видео, и в отношении четырех человек были возбуждены уголовные дела», - сказал Алиев.

Генпрокурор полагает, что действия проармянских стран имеют цель оказать давление на Азербайджан.