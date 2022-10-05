Маск сделал еще одно заявление по Украине

Миллиардер Илон Маск опубликовал карту парламентских выборов в Украине 2012 года, где юго-восточная Украина голосовала за Партию регионов. Он сделал это в споре с сенатором Линдси Грэмом, написавшим ему, что «предлагать положить конец российскому вторжению, просто отдав России части Украины после всех страданий, глупо», передает The Insider.

«Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно», — заявил Маск.

На это Маску скинули карту парламентских выборов 2019 года, где вся Украина, за исключением Донбасса, голосовала преимущественно за «Слугу народа». «Обратите внимание, как Херсон и Запорожье проголосовали за партию Зеленского», — написали Маску.

«Херсон и Запорожье почти наверняка не хотят присоединяться к России — аннексия этих областей была сделана для обеспечения сухопутного моста и водоснабжения Крыма», — ответил на это Маск.

Ранее Илон Маск опубликовал свою версию возможного окончания войны в Украине: по его мнению, нужно провести повторное голосование в аннексированных Россией регионах Украины под наблюдением ООН. По его результатам будет решено, уйдет ли Россия, подчеркнул Маск. Также бизнесмен высказал мнение, что Крым войдет в состав России, как это было «с 1783 года, до ошибки Хрущева».