С послом России в Казахстане провели «довольно жесткий разговор»

Вызов российского посла в МИД Казахстана последовал после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором она выразила возмущение возвращением в Астану посла Украины Петра Врублевского, напоминает издание.

С послом России в Казахстане, которого накануне вызвали в Министерство иностранных дел, состоялся «довольно жесткий разговор», заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет Радио Азаттык.

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», - сказали в МИД Казахстана в комментарии Азаттыку.

4 октября МИД России вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева, заявив о возвращении в Астану украинского дипломата Петра Врублевского. Внешнеполитическое ведомство России заявило, что «вызывает возмущение развитие ситуации вокруг скандально «убывшего» 8 сентября в Киев посла Украины в РК Петра Врублевского». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем заявлении применила в отношении дипломата словосочетания «воинствующий русофоб», «одиозный националист». 5 октября МИД Казахстана отреагировал на заявления Захаровой. Там сообщили, что «смотрят с непониманием» на слова Захаровой.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отметил, что «тональность ее [Захаровой] заявления диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».