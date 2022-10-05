Азербайджан с момента окончания Второй Карабахской войны передал Еревану тела 1713 военнослужащих, заявил старший помощник генпрокурора Азербайджана по особым поручениям Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генпрокуратуры и МИД на тему преступлений, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в отношении Азербайджана с 1988 года по настоящее время.

По его словам, с осени 2020 года по сентябрь 2022 года Азербайджан вернул Армении тела 1713 погибших армянских военнослужащих и 164 армян. Также после столкновений на границе 12-14 сентября Баку передал Еревану 133 тела погибших армянских военнослужащих и 17 пленных.