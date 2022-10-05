Анар Каримов трудоустроит выпускников библиотечного факультета

5 октября состоялось открытие VIII Бакинской международной книжной ярмарки. На выставке представлены более 60 зарубежных организаций из 16 стран, 130 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством.

В пресс-службе Министерства культуры рассказали, что в рамках выставки министр Анар Каримов встретился с выпускниками Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности «Библиотечное дело и информация».

По словам министра, одним из приоритетных направлений является обеспечение данной сферы молодыми и квалифицированными кадрами. «В настоящее время только 20% сотрудников централизованных библиотечных структур при министерстве составляют квалифицированные кадры. Одним из важнейших критериев развития этой сферы является привлечение профессионалов. Процесс приема на работу в библиотеки, находящиеся в ведении министерства, будет осуществляться по результатам тестового экзамена и собеседования. Уже утверждены правила, регулирующие процесс сдачи экзамена», - отметил министр культуры Анар Каримов на встрече с выпускниками.

Заведующий отделом книжной индустрии Министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли подчеркнул, что 20 человек из 178 выпускников двух вузов 2021-2022 учебного года будут трудоустроены.