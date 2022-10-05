Генпрокуратура об армянских терактах

В результате территориальных претензий и военной интервенции Армянской ССР против Азербайджанской ССР с февраля 1988 года, а после восстановления независимости в 1991 году Республики Армения против Азербайджанской Республики за последние 34 года были совершены преступления против мира и гуманитарного права, а также военные преступления против азербайджанского государства и граждан Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник по вопросам юстиции Ильгар Сафаров в ходе выступления на совместном брифинге Генпрокуратуры и МИД.