Генпрокуратура об армянских терактах
В результате территориальных претензий и военной интервенции Армянской ССР против Азербайджанской ССР с февраля 1988 года, а после восстановления независимости в 1991 году Республики Армения против Азербайджанской Республики за последние 34 года были совершены преступления против мира и гуманитарного права, а также военные преступления против азербайджанского государства и граждан Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник по вопросам юстиции Ильгар Сафаров в ходе выступления на совместном брифинге Генпрокуратуры и МИД.
Сафаров отметил, что в 1988-1994 годах мишенью становились гражданские лица Азербайджана. Во время совершенных 38 терактов, в результате взрывов 10 пассажирских автобусов, 11 легковых автомобилей, 1 автоколонны, 2 грузовых автомобилей, 6 пассажирских поездов, 2 поездов метро, 2 вертолетов, 1 самолета и 1 морского парома погибло 1105 человек, более 1180 получили ранения.
«Во время одного из таких терактов 20.11.1991 года вблизи села Гаракенд Ходжавендского района армянскими военными был сбит азербайджанский военный вертолет МИ-8. В результате погибли 22 человека, в том числе госсекретарь Азербайджанской Республики Тофиг Исмаилов, генпрокурор Исмет Гаибов, государственный советник министр внутренних дел Мухаммед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров и Вели Мамедов, вице-премьер Зульфу Гаджиев, завотделом офиса президента и журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Сайлау Сериков, журналист Азербайджанского государственного телевидения Али Мустафаев.
18 марта 1994 года 34 дипломата и члены их семей погибли после того, как недалеко от Ханкенди был сбит самолет типа «Геркулес», принадлежащий ВВС Ирана, который приняли за азербайджанский», - отметил он.