Еврокомиссар: Украина не может вступить в НАТО...

Украина не может вступить в НАТО в условиях военных действий на ее территории. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в эфире телеканала BFM.

«Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А в Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», - цитируют Бретона российские СМИ.

30 сентября, после аннексии Россией «ЛДНР», Херсонской и Запорожской областей Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, украинские власти доказали альянсу, что страна соответствует его стандартам. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что процедура принятия Украины в состав альянса регламентирована, решение должно приниматься единогласно всеми членами альянса.