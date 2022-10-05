Столкнулись Шойгу с Кадыровым горячая тема
Под кремлевским ковром началась беспощадная схватка. Российская партия войны в лице Кадырова и Пригожина пошла в бой на руководство Минобороны и Генштаба.
Кадыров опубликовал пост с жесткой критикой армейского начальства, обвинив их в сдаче Лимана – и получил звание генерал-полковника.
Пригожин, который именно в последние дни вышел из тени и открыто позиционирует себя как хозяин ЧВК «Вагнер», его поддержал – но пока, только пока, о его наградах от Путина ничего неизвестно. Хотя, если судить по нападкам владельца «Вагнера» на губернатора Санкт-Петербурга, ему нужен экономический контроль над «второй столицей» России.
О том, что эта война начнется, стало понятно после тех публичных встреч, которые Кадыров провел в Москве 30 сентября. Его собеседниками были и Сергей Собянин, и глава президентской Администрации Антон Вайно, и всесильный Сергей Кириенко, курирующий сейчас украинское направление. Далеко не каждый глава региона имеет возможность накоротке пообщаться с такими людьми.
С кем встречался Евгений Пригожин – остается тайной, в отличие от Кадырова, он не любит публичности, но тоже явно не последние в Кремле люди. Итогом встреч стала их скоординированная информационная атака на руководство Министерства обороны, за что Кадыров пожалован новым званием, генерал-лейтенанта он получил в конце марта нынешнего года. Да и Пригожин без президентского пожалования не останется.
Путин недоволен ни Шойгу, ни Герасимовым – это факт. Как он считает, они не оправдали его доверия. Но и снять их российский президент не может – ведь они именно его назначенцы. Да и не было в России такого прецедента, чтобы снимать за провалы в работе, не принято это, не по установленным Кремлем правилам аппаратных правил. Проигрыш в них – да, мог привести к отставке. Но от реальных результатов работы на той или иной должности эта отставка никак не зависит. Тут уж мухи отдельно, а котлеты отдельно.
Поэтому у российского президента только один выход: показать своему генералитету, что незаменимых нет. Создать эрзац-генералов - а как еще иначе прикажете называть двух владельцев ЧВК, не имеющих ни образования, ни опыта, и подпустить их к заветной кормушке – бюджету и ресурсам российского Министерства обороны. А именно там сейчас главные деньги и расходы государства.
Кремль мало беспокоит, что таким образом он обесценивает воинские звания и существующий государственный порядок, в котором армия и ЧВК – это все-таки совершенно разные вещи. Ему нужна безоглядная лояльность, а Кадыров и Пригожин готовы ему это предоставить.
Со стороны владельцев ЧВК – это типичный российский передел рынка, только на этот раз – рынка войны. Разрешение на который дано с самого верха, а по-иному в России и не бывает. Их до сих пор гложет то обстоятельство, что на модернизацию армии израсходовали триллион долларов, от которого они не получили ничего. И это Кадыров с Пригожиным попытаются исправить.
Со стороны же Кремля – это начало выстраивания последнего рубежа его обороны от возможных попыток переворота. Личная безопасность стоит дорого, но он готов за нее платить. Что уж в этом случае говорить про допуск Кадырова и Пригожина к оборонному бюджету, подумаешь, мелочь какая.
Эта схватка только начинается. И даже трудно предсказать, какими драматическими эпизодами она будет сопровождаться. Тут будет все - и загадочные смерти, и внезапные назначения. Но то, что переток бюджета от армии к ЧВК все же произойдет – никаких сомнений пока не вызывает.