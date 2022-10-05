Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:24

Под кремлевским ковром началась беспощадная схватка. Российская партия войны в лице Кадырова и Пригожина пошла в бой на руководство Минобороны и Генштаба. Кадыров опубликовал пост с жесткой критикой армейского начальства, обвинив их в сдаче Лимана – и получил звание генерал-полковника.

Пригожин, который именно в последние дни вышел из тени и открыто позиционирует себя как хозяин ЧВК «Вагнер», его поддержал – но пока, только пока, о его наградах от Путина ничего неизвестно. Хотя, если судить по нападкам владельца «Вагнера» на губернатора Санкт-Петербурга, ему нужен экономический контроль над «второй столицей» России. О том, что эта война начнется, стало понятно после тех публичных встреч, которые Кадыров провел в Москве 30 сентября. Его собеседниками были и Сергей Собянин, и глава президентской Администрации Антон Вайно, и всесильный Сергей Кириенко, курирующий сейчас украинское направление. Далеко не каждый глава региона имеет возможность накоротке пообщаться с такими людьми. С кем встречался Евгений Пригожин – остается тайной, в отличие от Кадырова, он не любит публичности, но тоже явно не последние в Кремле люди. Итогом встреч стала их скоординированная информационная атака на руководство Министерства обороны, за что Кадыров пожалован новым званием, генерал-лейтенанта он получил в конце марта нынешнего года. Да и Пригожин без президентского пожалования не останется.

Путин недоволен ни Шойгу, ни Герасимовым – это факт. Как он считает, они не оправдали его доверия. Но и снять их российский президент не может – ведь они именно его назначенцы. Да и не было в России такого прецедента, чтобы снимать за провалы в работе, не принято это, не по установленным Кремлем правилам аппаратных правил. Проигрыш в них – да, мог привести к отставке. Но от реальных результатов работы на той или иной должности эта отставка никак не зависит. Тут уж мухи отдельно, а котлеты отдельно. Поэтому у российского президента только один выход: показать своему генералитету, что незаменимых нет. Создать эрзац-генералов - а как еще иначе прикажете называть двух владельцев ЧВК, не имеющих ни образования, ни опыта, и подпустить их к заветной кормушке – бюджету и ресурсам российского Министерства обороны. А именно там сейчас главные деньги и расходы государства. Кремль мало беспокоит, что таким образом он обесценивает воинские звания и существующий государственный порядок, в котором армия и ЧВК – это все-таки совершенно разные вещи. Ему нужна безоглядная лояльность, а Кадыров и Пригожин готовы ему это предоставить.