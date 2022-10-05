Шесть азербайджанцев погибли от пыток во время сентябрьских событий

Азербайджану переданы тела шести азербайджанцев, убитых с применением пыток армянскими военнослужащими в ходе сентябрьских событий, в связи с которыми ранее распространились соответствующие видеокадры. Об этом сказал начальник следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

Он напомнил, что следственная группа продолжает расследование в отношении других видеокадров, распространившихся в социальных сетях.