Назван ущерб от оккупации Арменией азербайджанских земель

Оккупация Арменией азербайджанских территорий ( Карабах а и Восточного Зангезура) нанесла ущерб в размере 16,2 млрд манатов. Эти цифры были озвучены на совместном брифинге Генпрокуратуры и МИД на тему преступлений, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в отношении Азербайджана с 1988 года по настоящее время.

Было отмечено, что подобный ущерб был нанесен в результате незаконного использования минерально-сырьевых месторождений, а также экологического террора в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Кроме этого, сообщалось на брифинге, 6 компаний осуществляли незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях, нанеся Азербайджану ущерб в размере 306,8 млн манатов.

Также было отмечено, что Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 19 лиц, а также направила 35 странам правовые поручения в отношении 166 юридических лиц в связи с незаконной экономической деятельностью на оккупированных территориях.