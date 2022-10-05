Названо число погибших в результате режима прекращения огня азербайджанцев

После введения режима прекращения огня на основании Бишкекского протокола 12 мая 1994 года до сентября 2020 года в результате нарушения армянской стороной режима прекращения огня были убиты 400 азербайджанских военнослужащих и 31 гражданское лицо, совершено покушение на убийство 1042 военнослужащих и 69 гражданских лиц, заявил старший помощник генпрокурора Азербайджана по особым поручениям Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генпрокуратуры и МИД на тему преступлений, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в отношении Азербайджана с 1988 года по настоящее время.

Он добавил, что за этот период Генпрокуратура возбудила 918 уголовных дел по данным фактам.