Коллаборант Стремоусов назвал военное руководство РФ «бездарным» и призвал Шойгу «застрелиться»

Назначенный россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что некоторые российские военачальники "бездарные". Они, по его мнению, "не удосужились и не ответили за все те процессы и прорехи, которые на сегодняшний момент есть". Об этом пишет Страна.ua.

Коллаборант Стремоусов не забыл упомянуть и министра обороны РФ Сергея Шойгу, сказав, что ему лучше "застрелиться".

"Многие говорят, что на месте министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово "офицер" для многих - непонятное слово", - сказал Стремоусов.