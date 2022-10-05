Президент России Владимир Путин в пятницу, в день своего 70-летия, будет работать в родном для себя Петербурге и встретится там с лидерами стран СНГ, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. Целый ряд международных телефонных разговоров [планируется], мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств - участников СНГ", - сказал представитель Кремля.