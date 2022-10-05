Вынесен приговор полковнику, оклеветавшему Минобороны

Бакинский военный суд завершил судебное разбирательство по жалобе в отношении полковника запаса Эльнура Мамедова, поданное в порядке особого обвинения.

Как сообщает haqqin.az, суд признал Мамедова виновным по статье 147.2 (клевета) и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что Эльнур Мамедов раскритиковал в социальных сетях руководство Минобороны, в том числе главу управления кадров министерства Эльчина Халилова. За это глава юридического управления Минобороны Эльчин Алиев подал на Мамедова жалобу в порядке особого обвинения.