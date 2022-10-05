Российского оппозиционера обвиняют в госизмене

Против российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, арестованного в апреле по делу о фейках о российской армии, возбудили новое уголовное дело. Российские СМИ пишут, что его подозревают в госизмене.

С апреля этого года Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в распространении фейков о российских вооруженных силах, свою вину он не признает. В июле против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено еще одно уголовное дело - об осуществлении деятельности нежелательной организации. Он несколько лет был координатором движения «Открытая Россия», признанного в России нежелательным.