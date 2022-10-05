Агентство отмечает, что один из ключевых аргументов американского истеблишмента в отношении эффективности механизма предельных цен сводился к тому, что российские нефтяные месторождения окажутся под угрозой вечной консервации — то есть Россия не сможет перезапустить на них добычу в случае остановки.

Россия достаточно безболезненно сможет пережить новые санкции Запада, направленные против производства и поставок нефти. Расчет США на то, что России придется продавать нефть по условиям механизма предельных цен, может себя не оправдать, полагают эксперты, опрошенные Bloomberg.

Однако президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group, бывший советник президента Джорджа Буша-младшего Роберт Макнелли придерживается иного мнения. По его словам, российская нефтяная отрасль может относительно безболезненно пережить сокращение добычи нефти вплоть до 3 млн баррелей в сутки. Причем сокращать до таких объемов России не придется: в условиях работы механизма и решения ОПЕК+ о сокращении добычи даже небольшое ее падение внутри России уже значительно ударит по рынкам и приведет к росту цен, считает Макнелли.

«Россия может не найти правдоподобного предлога для немедленного сокращения добычи на 3 млн баррелей в день, но Путину это может и не понадобиться. Даже половина этого объема может сразу ударить по рынкам», — приводит агентство мнение управляющего директора исследовательской компании ClearView Energy Partners Кевина Бука.

В среду, 5 октября, члены ОПЕК+ договорились о рекордном с 2020 года сокращении добычи нефти — сразу на 2 млн баррелей в сутки. Картель рассчитывает, что это позволит удержать текущие цены на нефть в районе $90-100 за баррель.