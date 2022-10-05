Генпрокуратура о судебном преследовании совершивших преступления против азербайджанцев

В отношении 40 человек, совершивших Ходжалинский геноцид, избрана мера пресечения в виде заочного ареста, сообщил старший помощник генпрокурора Азербайджана по особым поручениям Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генпрокуратуры и МИД на тему преступлений, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в отношении Азербайджана с 1988 года по настоящее время.

Кроме того, принято решение о привлечении в качестве обвиняемых 47 лиц, совершивших Каркиджаханский геноцид, 18 лиц, совершивших Баганис-Айрымский геноцид, 9 лиц, совершивших геноцид в Мешали, 12 лиц, совершивших геноцид в Гарадаглы, 40 лиц, совершивших геноцид в Ходжалы, и об избрании в их отношении меры пресечения в заочном порядке.

21 человек был убит, 599 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства в селе Башгюнейпая Агдеринского района.

В ходе Гарадаглинского геноцида было убито 67 человек, взяты в заложники 49 человек, 941 человек был вынужден покинуть свое постоянное место жительства.

В ходе Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, полностью уничтожено 8 семей, совершено покушение на убийство 487 человек, взяты в заложники и подвергнуты пыткам 1275 женщин, детей и стариков. 5379 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства.

В селе Башлыбель Кельбаджарского района было убито 12 человек, 14 человек взяты в заложники. 7 из 36 человек, попавших в окружение, скончались от полученных ранений, 29 человек были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства.

В «тоннельной резне» в Кельбаджарском районе были убиты 26 мирных жителей, которые хотели перейти тоннель, соединяющий 35 сел с районным центром. Их тела были сожжены в автомобилях. 30 человек были взяты в заложники.